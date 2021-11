Soleil si isola dal gruppo e non partecipa al Game Night del GF Vip: il motivo

1 Ecco perché Soleil Sorge non ha partecipato al Game Night

Questa notte al Grande Fratello Vip 6 è andata in onda la prima puntata del GF Game Night, una serie di gioci organizzati dalla redazione del reality. Un po’ come era successo nella scorsa edizione con il Late Show. A presentare il “programma” sono state Jessica Selassié e Sophie Codegoni. Grande divertimento, quindi, ma una grande assenza: Soleil Sorge.

L’influencer italo-americana ha scelto di isolarsi dagli altri, andando a dormire presto con tanto di mascherina sugli occhi e tappi nelle orecchie. Come mai è successo questo? Qual è il motivo di questo isolamento? Come riporta il sito Blogtivvu.com, Soleil ieri non stava molto bene, anche per il ciclo, e quindi ha scelto di prendersi un attimo di riposo per stare meglio. Vediamo in questo video la buonanotte di alcuni degli altri concorrenti:

Gianmaria carinissimo nei confronti di Soleil ❤️‍🩹

È andata a salutarla anche Clarissa, Katia e Manila. Davide è entrato in stanza e neanche l’ha degnata di uno sguardo, che schifo. #gfvip pic.twitter.com/ZBoYa1LFRt — solesupporter (@solesupporter) November 10, 2021

La sua mancanza qualcuno l’ha sentita all’interno della casa anche perché la Sorge sarebbe stata decisamente nel suo ambiente partecipando a questo game show. A tal proposito, proprio Gianmaria glielo ha detto la mattina successiva.

gianmaria torna indietro e va in cucina da soleil:

"CI VOLEVI TU IN QUESTO GIOCO!"😭#gfvip pic.twitter.com/IxFdSVPHmX — Soleil🐍 (@SottonaDiSole) November 11, 2021

Ed effettivamente nella serata ne sono successe delle belle…