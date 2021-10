1 Il significato del nome Soleil Sorge

In queste ultimissime ore sul web si è tanto parlato anche di Soleil Sorge. E stavolta non per qualche dinamica particolare nata all’interno della Casa del GF Vip, ma per quanto riguarda il vero significato del suo nome e cosa si nasconderebbe dietro la scelta dei genitori di chiamarla così.

Ovviamente si tratta di una teoria spuntata sul web, anche se c’è chi è sicuro di aver letto queste parole dalla stessa Soleil su Twitter. A sollevare una questione, nella fattispecie, è stata una fan, che ha scritto:

«Ho appena realizzato che i genitori di Soleil l’hanno chiamata così perché al contrario il suo nome si legge SORGE IL SOLE. Adoro», ha scritto la fan in questione. E ancora per spiegare il suo punto di vista ha aggiunto: «”Soleil Sorge” va interpretato come “SOLE IL SORGE”, che al contrario diventa -Sorge Il Sole- il significato è sempre lo stesso, ovviamente non la potevano chiamare Sole Il Sorge staccato! Si capisce ugualmente l’intenzione dietro la scelta dei genitori mi pare no?»

La teoria sul nome di Soleil

Non tutti si sono trovati d’accordo e qualcuno ha una teoria totalmente differente: «Ma non è vero. Al contrario si legge “Sorge SoleIL”. Anche se sarebbe più corretto “Sorge Anastasia Soleil”. Ma non è che se uno interpreta sta cosa, significhi essere realtà. Potevano chiamarla solo Sole. “Sorge Sole” “Sole Sorge”. Soleil Sorge, al contrario resta Sorge Soleil. Quel “IL” è alla fine. E di mezzo, resta comunque il nome Anastasia»

C’è qualcun altro ancora che, invece, ha detto che proprio Soleil abbia raccontato questa cosa sui social: «Sì, lo aveva scritto anche su Twitter».

Tweet fan di Soleil

Insomma Soleil Sorge fa discutere anche solo per il nome! In questi giorni a parlare di lei, intanto, è stata sua madre, la quale ha avuto qualcosa da ridire su Gianmaria Antinolfi e Luca Onestini…