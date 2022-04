1 Soleil Sorge non segue più Alex a causa di Delia?

Come ben sappiamo, nelle scorse ore Soleil Sorge ha smesso di seguire alcuni suoi ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Tra questi, per esempio, le sorelle Selassié e anche Alex Belli. Con lui ha costruito un rapporto molto particolare dentro il reality e per un po’ si è anche protratto nella vita reale. Su Twitter, però, ha annunciato: “Friendly reminder: è il momento di fare le pulizie Primaverili. Out with the old in with the new. Tenete solo cose superbe e ciò che vi illumina l’animo“. Nel corso di un’intervista a Fanpage, poi, l’influencer ha rivelato di aver voltato pagina:

“Si è instaurato un bellissimo rapporto con una persona meravigliosa che senza dubbi avrei portato fuori, nella mia vita, come un amico. La mercificazione del nostro rapporto, il voler incessantemente ribadire questa storia di un possibile triangolo, quando io non ero mai stata interessata ad avere nemmeno un rapporto con lui oltre l’amicizia, mi ha distaccata, lasciandomi perplessa rispetto alla possibilità che ci fosse una ricerca forzata di certe situazioni. Se la nostra amicizia è finita è perché quando conosci una persona e ti affezioni, alcune vicende ti fanno cambiare idea su quelle persone”.

Oggi spunta una nuova indiscrezione sul motivo che avrebbe portato Soleil Sorge a togliere il follow, tra gli altri, anche ad Alex Belli. Al centro ci sarebbe Delia Duran. Secondo quanto riportato da Investigatore Social, infatti, a Soleil non sarebbe andato giù il mancato invito alla festa di compleanno dell’ex gieffina: “Si fa strada l’ipotesi che alla Sorge possa avere infastidito il mancato invito ad una festa dove erano presenti tanti vip suoi amici“.

Si tratta, ovviamente, solo di un rumor. Non sappiamo se sia effettivamente questo il reale motivo che ha portato la Sorge ha compiere questo gesto. Continua…