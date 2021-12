GF Vip: un ex vipone della scorsa edizione chiede la squalifica per bestemmia nei confronti di Soleil Sorge. Ecco cosa è successo

Ex vippone chiede la squalifica di Soleil Sorge

Soleil Sorge – foto per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

La notizia del prolungamento fino al 14 marzo 2022 ha gettato nello sconforto parte dei concorrenti del GF Vip. Tra quelli a prenderla peggio Soleil Sorge che è andata completamente in crisi. Alfonso Signorini ha invitato tutti a mantenere la calma, sottolineando come nella giornata odierna avrebbero avuto la possibilità di parlare con i propri affetti e agenti e capire il da farsi. Sempre oggi a rincuorarli i parenti con dei video messaggi (tutti hanno ricevuto qualcosa tranne Alex Belli).

Ma c’è un altro fatto che riguarda l’estensione della trasmissione e vede protagonista Soleil Sorge, la quale si sarebbe lasciata sfuggire una frase che potete vedere nel video cliccando qui. Fin da subito il web si è spaccato in due e i più hanno gridato alla bestemmia (seppur la frase fosse in lingua inglese). A intervenire nelle scorse ore contro Soleil Sorge anche un ex concorrente del GF Vip. Parliamo di Filippo Nardi, londinese di nascita:

“Da madrelingua inglese mi sento in dovere di tradurre una frase della signorina Soleil (detta Nuvoleil) visto che nell’edizione precedente persone sono state squalificate per molto meno”.

Il commento di Filippo Nardi condiviso da Stefano Bettarini su Instagram

Così Filippo Nardi ha anche dato la spiegazione facendone la traduzione letterale della frase che ha pronunciato Soleil Sorge. Per poi aggiungere: “A me sembra una bestemmia (anche se detto in inglese) Voi cosa ne pensate? (scommetto che non succederà nulla)”.

A condividere il pensiero di Filippo Nardi su Soleil Sorge anche Stefano Bettarini, concorrente che nella scorsa edizione è stato squalificato proprio per bestemmia. Il fatto che ha coinvolto l’influencer nelle scorse ore continua a far discutere gli utenti della rete.

La regia del Grande Fratello Vip ovviamente ha materiale a disposizione per poter intervenire in caso lo ritenesse opportuno. Ma la decisione finale spetta solo ed esclusivamente agli autori e al conduttore Alfonso Signorini. Staremo a vedere cosa succederà nella serata di lunedì!