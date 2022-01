Alfonso Signorini mette alle strette Alex

Come in ogni puntata del Grande Fratello Vip l’argomento cardine della puntata è ovviamente il triangolo che vede protagonista Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Il conduttore Alfonso Signorini ha risollevato la questione in puntata e ha mostrato il pensiero degli altri vipponi, in particolare di Katia Ricciarelli, Nathaly Caldonazzo, Jessica Selassié e Barù.

Tutti e quattro hanno espresso il loro punto di vista, sottolineando la poca chiarezza nel rapporto tra Alex Belli e le due gieffine. Alfonso Signorini ha dato la parola a Katia, la quale dopo aver salutato l’ex coinquilino, ha voluto capire cosa intendesse per “rapporto libero” quando parla della relazione con Delia. La Ricciarelli si attendeva una risposta esaustiva ma l’attore ha iniziato a tergiversare, tanto da portarla a dire di averci capito meno di prima.

Dello stesso avviso è anche Alfonso Signorini. Il conduttore del GF Vip ha risposto: “Neanche io ho capito niente, Katia. Così come non hanno capito niente neanche quelli a casa”. In studio c’è stato letteralmente il boato dopo le parole del presentatore. Il tutto però ha portato a un confronto tra lui e Alex Belli. Alfonso sembra aver perso un po’ le staffe con l’ex concorrente del GF Vip, il quale ha tentato in tutti i modi di spiegarsi, come mostrato nel video sotto…

"Neanche quelli che sono a casa hanno capito…" ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/KYwl7MtCM9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2022

Ma non è finita qui. Perché durante questo lungo confronto che ha visto protagonista anche Alfonso Signorini, piuttosto stufa, Soleil Sorge (messa nuovamente in mezzo per ciò che sarebbe o no successo sotto le coperte con Alex Belli) ha deciso di intervenire. L’influencer ha rivelato che sotto le coperte con l’attore qualcosa è successo e che lui le avrebbe detto anche di amarla…

"Sotto le coperte Alex ha detto anche di amarmi…" #GFVIP pic.twitter.com/pQo6Ux8IU0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2022

Insomma la situazione si fa sempre più ingarbugliata e anche gli altri coinquilini, così come il pubblico a casa, sembrano piuttosto confusi. Alfonso Signorini ha cercato di fare chiarezza anche stasera, ma sembra essere solo uno dei tanti capitoli di questa storia. Staremo a vedere cosa accadrà!

