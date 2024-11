Nella settima puntata di Ballando con le stelle Sonia Bruganelli è scesa in pista con tre costole fratturate e insieme a Carlo Aloia si è esibita in un tango. Ma poi è scoppiata la polemica con Selvaggia Lucarelli riguardo contenuti a pagamento della giornalista proprio sulla Bruganelli.

Il tango di Sonia Bruganelli con tre costole fratturate

Non è semplice il percorso di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle. Nelle prime puntate ci sono state svariate polemiche, specialmente con Selvaggia Lucarelli. Dopo un’eliminzione, è stata salvata da Sara Di Vaira e successivamente sono partite le critiche per invece il suo ballo.

Da alcune puntate Sonia ha accusato dei problemi fisici con una costola fratturata che, arrivata alla settima puntate, sono diventate tre costole fratturate. Nonostante questo, lei ha deciso di continuare a non fermarsi. Si è anche detta dispiaciuta per il suo insegnante Carlo Aloia che ogni volta deve modificare la coreografia per via dei suo problemi fisici.

Ecco che quindi stasera si sono esibiti in un tango molto bello che è piaciuto anche alla giuria che ha apprezzato. Lo stesso Matano ha chiesto cosa la spinga a continuare nonostante le fratture. “Ho iniziato un percorso, finché ce la faccio provo ad andare avanti. Se avessi un dolore lancinante che non posso farcela, non lo farei”, ha risposto la Bruganelli.

Ma improvvisamente è scoppiata la polemica con Selvaggia Lucarelli con una serie di scambio di battute davvero sconvolgenti. La giudice ha iniziato chiedendo se qualcuno gliela tirasse visto queste fratture continue. E Sonia Bruganelli ha risposto che ci sono molte persone che gliela gufano perché probabilmente ancora non l’hanno capita. “Ma sei sicura?”, ha chiesto Selvaggia. E Sonia ha risposto: “Certo! Ma se vuoi puoi metterlo nel tuo profilo a pagamento, magari lo racconti”. Da questa frase è partita la polemica.

In pratica pare che Selvaggia Lucarelli abbia scritto una sua opinione su Sonia Bruganelli attraverso alcune newsletter che sono ovviamente a pagamento visto il lavoro da giornalista. “Non ho capito, perché farsi pagare per il proprio lavoro è un delitto?”, ha replicato la Lucarelli. E poi ha lanciato una frecciatina alla Bruganelli: “Io non ho avuto fidanzati e mariti ricchi, quindi mi guadagno da vivere”. La discussione è andata avanti e Milly Carlucci ha cercato di tornare a parlare di ballo interrompenfo la polemica che stava un po’ cadeno in basso.