L’attacco di Sonia Bruganelli a Miriana Trevisan

La nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 ha avuto inizio con un confronto tra due coppie. Quella formata da Miriana Trevisan e Manila Nazzaro e l’altro composta da Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Le ultime tre, in precedenza, erano tutte amiche anche se in seguito i legami si sono spezzati. Tra Miriana e Katia, invece, i rapporti sono praticamente sempre stati abbastanza tesi. A un certo punto Alfonso ha chiesto l’intervento di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Quest’ultima ha cominciato a parlare tranquillamente. Quando, però, ha visto Miriana iniziare a parlarle sopra, a detta sua, con tono piagnucolante, l’ha criticata molto:

“Io volevo fare una domanda a Miriana. Voglio chiederle… Non ti senti un pochino subdola a dire a una signora come Katia, che è evidente che dopo 5 mesi ha una sua enorme fragilità che è anche quella dell’età… A dire a una persona che ha un’età molto più matura della tua, che è anziana, che tu l’hai aiutata quando aveva bisogno in quanto anziana? Se una persona l’hai aiutata… Per favore, mi fai parlare? Non ti mettere piagnucolare perché mi dai fastidio. Hai una voce piagnucolosa, terribile.

Se sai dopo cinque mesi che una persona ha un punto debole, perché continui a mettere il dito nella piaga e poi a dire quante cose buone hai fatto per lei? Sei ridicola. Miriana, io l’italiano lo capisco. Tu hai detto che hai aiutato una persona anziana. Ed è un modo di dire bruttissimo. E se tu l’hai aiutata per avere gli applausi non vale niente“.

(QUI per il video). Miriana, alla fine, non ha potuto replicare a Sonia Bruganelli perché Alfonso ha mandato le concorrenti in Casa di nuovo. Vi aggiorneremo in caso di ulteriori informazioni. Continuate a seguirci per tante altre news.

