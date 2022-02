1 Il cast ufficiale di Stand Up

Stand Up, che trae ispirazione dal format inglese Stand Up & Deliver, è pronta a sbarcare sul canale NOVE il 13 marzo alle 21:25, mentre sarà disponibile in anteprima su Discovery Plus dal 6 marzo.

Nella giornata odierna sono stati ufficializzati, mediante i canali ufficiali della trasmissione, i concorrenti che formeranno il cast. Si tratta di 10 volti noti che dovranno apprendere la tecnica della stand up comedy da insegnanti di rilievo, molto conosciuti.

Ma chi sono tutti? Scopriamolo insieme…

Giulia Salemi tra i concorrenti

Giulia Salemi – Stand Up

Di recente l’abbiamo vista al GF Vip 5 tra i concorrenti, ma anche nel ruolo di presentatrice a Salotto Salemi, GF Vip Party (e non solo).

Giulia Salemi è stata fortemente voluta per la nuova edizione di Stand Up.

Sicuramente con la sua simpatia e senso dell’umorismo l’influencer riuscirà a svolgere un ruolo eccellente!

Qui ritroverà alcune “vecchie” conoscenze…