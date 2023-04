Sonia Bruganelli fa il nome del suo concorrente del GF Vip 7 preferito

NEWS

Debora Parigi | 6 Aprile 2023

GF Vip 7

Il preferito di Sonia Bruganelli del GF Vip 7

Il GF Vip 7 si è concluso, ma ancora se ne parla. Per la prossima edizione si dovrà aspettare ancora qualche mese, ma i protagonisti di quella appena conclusa fanno ovviamente ancora parlare di loro. In tutto questo Sonia Bruganelli ha deciso di prendersi una meritata vacanza, ma il sito Leggo.it le ha fatto qualche domanda, prima della partenza, anche inerente il reality.

In questi lunghi mesi di programma abbiamo visto l’opinionista dire la sua senza peli sulla lingua. Ha dato stoccate ai vipponi, li ha ripresi quando qualcosa non le tornava, ha esposto i suoi pensieri e ha fatto i suoi salvataggi che hanno davvero deciso molto volte il proseguire dello show. Ma adesso che tutto è finito, qual è stato il vippone preferito della Bruganelli di questa edizione?

Forse in tanti si aspettano che dica Antonella Fiordelisi, dato che l’ha salvata svariate volte dalle nomination. Ma non è così. La risposta? “Antonino Spinalbese”, ha detto Sonia Bruganelli. E per quale motivo? “Perché è entrato come l’ex di Belen ed è riuscito a non nominarla mai e a diventare uno dei leader della casa con il suo aplomb. Io l’ho definito uomo di altri tempi”, ha spiegato l’opinionista.

E a proposito di Grande Fratello, molti si chiedono se tornerà il prossimo anno sempre nel ruolo di opinionista o se sarà proprio lei quella che verrà sostituita da Giulia Salemi. “Non dipende solo da me. Ma, comunque, mi sembra presto, dai. È come chiedere a una donna che ha appena partorito quando ne farà un altro”, ha tagliato corto.