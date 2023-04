Matrimonio a prima vista 10 anticipazioni settima puntata: una sposa sta mentendo a tutti?

NEWS

Debora Parigi | 6 Aprile 2023

Matrimonio a prima vista

Anticipazioni settima puntata Matrimonio a prima vista 10

Manca davvero poco alla scelta finale delle coppie di Matrimonio a prima vista 10, infatti siamo alle anticipazioni della settima puntata. Nella sesta puntata abbiamo visto le coppie iniziare le convivenze e due di loro arrancare molto. Tanti problemi specialmente per una coppia. Ma cosa accadrà in questo nuovo appuntamento? Vediamo meglio nel dettaglio.

Tempo di reunion per le coppie di questa edizione di Matrimonio a prima vista. E quindi si ritroveranno tutti in un luogo davvero molto carino e curioso circondato da animali dello zoo. Solo la coppia formata da Irene e Matteo è quella che si presenta all’incontro come davvero marito e moglie. Infatti saranno anche molto imbarazzati nel comportarsi felicemente di fronte agli altri la cui esperienza non va proprio bene.

Tra giochi e conversazioni, gli uomini avranno modo di parlare tra loro e lo stesso faranno le donne. Da lì verrà fuori che qualcuno di loro sembra mentire non solo al partner, ma proprio alla redazione. Stiamo parlando della coppia formata da Giulia e Mattia. Se lei dirà a lui che è stata bene nel weekend di ripartenza e si sta impegnando nell’esperimento, dirà ben altro alle altre spose. Convinta di non essere ripresa dalle telecamere, ammetterà che il marito non le piace e che è per questo che non riesce ad avere un approccio fisico con lui.

Il momento della cena sarà un’altra occasione per confrontarsi. E così se verrà decisamente fuori che per Simona e Gennaro non c’è speranza di un futuro amoroso, qualcosa di peggiore verrà fuori tra appunto Giulia e Mattia. E dopo la cena Matteo avrà un confronto con lei per dire la sua a riguardo. Le anticipazioni della settima puntata di Matrimonio a prima vista 10 si concludono con il mattino successivo con Giulia e Mattia che litigheranno in modo acceso dividendosi per sempre. Alcuni giorni dopo, invece, a pranzo con la famiglia di lui, Irene e Matteo si ritroveranno con delle problematiche che potrebbero rovinare il loro futuro insieme.

