1 Le frecciatine di Sonia Bruganelli

I disaccordi tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, secondo i rumor, sarebbero iniziati poco prima del Grande Fratello Vip. Questi, poi, si sarebbero accentuati di recente quando la moglie di Paolo Bonolis si è scattata una foto con Giancarlo Magalli, il quale ha avuto delle divergenze con la Volpe. Sonia ha spiegato in puntata:

Adesso a parte tutto… La realtà è che siamo andati a questo ristorante e c’erano quattro persone, fra cui Magalli. Lui mi ha detto ‘Ho saputo che fai l’opinionista con Adriana Volpe’ mi ha chiesto come mi trovassi ed io ho risposto che siamo molto diverse. La serata è finita così. La foto? Gli ho detto ‘Vieni, ci facciamo una foto!’, ma perché ridevamo e scherzavamo. Credevo che Adriana avesse una forza interiore diversa da quella che ha. Le ho scritto su WhatsApp, volevo chiarire privatamente. Poi lei l’ha insultato in tutti i modi.

Adriana Volpe al commento di Sonia Bruganelli ha risposto: “Ho ben poco da aggiungere. Hai fatto tutto tu, Sonia. Non girare la frittata. Su quel post ci sono state persone che hanno commentato dicendo ‘beh, ha un significato quella foto. Non può dire che non ho cercato di essere sua amica, al primo incontro le ho chiesto ‘ma perché non mi segui su Instagram?’ e mi ha risposto ‘non ho nessuna intenzione di seguirti“. Il botta e risposta, poi, è proseguito anche sui social qualche ora dopo.

Andiamo, quindi, a vedere cosa è successo sui social poche ore dopo quanto successo in puntata. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli…