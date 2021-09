1 La resa dei conti tra Adriana e Sonia al GF Vip 6

Come preannunciato da Alfonso Signorini la puntata del GF Vip 6 si è aperta con la resa dei conti tra le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, proseguita poi in seguito durante la messa in onda. Cosa è successo? Durante lo scorso weekend la Bruganelli, insieme a suo marito è andata a cena in un famoso ristorante dove ha incontrato Giancarlo Magalli, che in passato ha avuto delle divergenze con la Volpe:

“La nostra Sonia tra un bicchiere di Lambrusco e uno di grappa chi ti incontra? Giancarlo Magalli. E cosa fa? Commenta la serata divertente. Si fa una foto con lui e la pubblica su Instagram. Fatto sta che Magalli è il nemico giurato di Adriana Volpe che, chiaramente, non prende bene questo post. Bruganelli, ma proprio con Magalli?”, ha detto al GF Vip 6 il conduttore…

… ma prima di iniziare, dobbiamo affrontare il tema CALDO del weekend… #GFVIP pic.twitter.com/0x1C5BHss5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 27, 2021

Questo ha provocato un battibecco tra Adriana e Sonia sui social. A quel punto a prendere la parola è stata proprio l’opinionista del GF Vip 6, Sonia Bruganelli: “Adesso a parte tutto… La realtà è che siamo andati a questo ristorante e c’erano quattro persone, fra cui Magalli. Lui mi ha detto ‘Ho saputo che fai l’opinionista con Adriana Volpe’ mi ha chiesto come mi trovassi ed io ho risposto che siamo molto diverse. La serata è finita così. La foto? Gli ho detto ‘Vieni, ci facciamo una foto!’, ma perché ridevamo e scherzavamo. Credevo che Adriana avesse una forza interiore diversa da quella che ha. Le ho scritto su WhatsApp, volevo chiarire privatamente. Poi lei l’ha insultato in tutti i modi…”, ha spiegato come riportato da Biccy.

Ma come avrà risposto Adriana Volpe e com’è proseguito lo scontro al GF Vip 6?