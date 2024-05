Ciak, si gira! Un ex gieffino e un’ex corteggiatrice inventano un gossip e fingono di essere una coppia

Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Maggio 2024

Grande Fratello

Stando a un recente rumor sembrerebbe che un ex inquilino del Grande Fratello e un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stiano organizzando un finto servizio fotografico per sembrare una coppia e alimentare il gossip estivo.

Il rumor sul Grande Fratello e Uomini e Donne

Il Grande Fratello ormai ce lo siamo lasciati alle spalle anche se la macchina del reality non si ferma mai. Infatti in questi giorni è stato annunciato da Alfonso Signorini, che tornerà come conduttore della prossima edizione, che i casting sono stati riaperti. Anche Uomini e Donne ormai è in dirittura di arrivo, ma in queste ore si è fatto spazio un interessante rumor.

Si è diffusa anche un’indiscrezione tramite il profilo Instagram di Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha rivelato che un ex gieffino e un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si starebbero organizzando per mettere in piedi un finto servizio fotografico così da passare come coppia e alimentare il gossip in estate:

“Pare che un ex gieffino (D.) e una ex corteggiatrice di B., dall’iniziale anche lei B., stiano organizzando con un fotografo per questa estate un finto gossip con foto di loro due innamorati, per farle girare sui social. Abbiamo rotto loro le uova nel paniere. Ciao ciao D. e B., ormai siete usciti dalle scene… e restatene fuori… Amen”.

Il presunto finto gossip organizzato da due ex concorrenti del Grande Fratello

Al momento non sappiamo cosa ci sia di vero e di quale ex inquilino del Grande Fratello stia parlando. Per quanto riguarda l’ultima edizione non ci sono concorrenti il cui nome inizia con la lettera “D“, per tale ragione probabilmente si riferisce a qualche gieffino del passato. Parlando, invece di Uomini e Donne sembrerebbe più facile, in quanto viene subito alla mente il nome di Brando, corteggiato da Beatriz. Sarà davvero lei?

Ad oggi non abbiamo ancora alcuna teoria ma vedremo se ne usciranno alcune sul web nei prossimi giorni. E soprattutto rimaniamo in attesa di scoprire insieme se “D.” e “B.” porteranno davvero a termine questo loro presunto piano. Noi vi terremo aggiornati come sempre con tutte le news del caso. Rimanete sintonizzati per non perdere qualsiasi tipo di gossip estivo.