La performance di Massimiliano Ossini non è piaciuta a Mariotto che è entrato a gamba tesa: “Faceva schifo”. Commento questo che ha fatto arrabbiare Alberto Matano!

Massimiliano Ossini non convince Mariotto

Ha preso ufficialmente in via Ballando con le Stelle! La trasmissione di Milly Carlucci ha visto già le prime esibizioni dei concorrenti. Non è mancato il giudizio severo della giuria, da Mariotto alla gaffe di Canino! E non è stato salvato da queste critiche nemmeno Massimiliano Ossini.

Nella clip di presentazione il conduttore televisivo si è detto molto competitivo. Il suo obiettivo è quello di vincere questa edizione: “Ho deciso di partecipare per divertirmi, ma non mi accontento di questo“.

LEGGI ANCHE: Sabrina Ferilli ci regala il duetto dell’anno a Tú sí que vales! Canta con Sal Da Vinci il tormentone Rossetto e caffè

Insieme alla sua insegnante Veera Kinnunen, Massimiliano Ossini si è esibito in un tango, sulle note di “Guerriero” di Mengoni con tanto di costume di scena per l’occasione.

L’impegno c’è sicuramente stato, come riconosciuto da alcuni membri della giuria. Ivan Zazzaroni ha ammesso: “Ti ho visto un po’ rigidino, ma col tempo potresti scioglierti. Non mi ha dato tanto“. Dall’altra parte Fabio Canino: “Il tuo rivale è Furkan Palali”. Differente il parere di Carolyn Smith per Massimiliano Ossini: “Mi è piaciuta l’attitudine, ma occhio a non essere troppo sicuro di te. C’è tanto da lavorare”. Selvaggia Lucarelli ha notato invece: “Ho colto una grande intenzione: vincere. Mi piace chi dichiara i propri intenti. Mancava di vigore, in più questo è un tango: sorridevi troppo“

Mariotto invece ha stroncato totalmente l’esibizione: “Il tango faceva veramente schifo. Non c’era nulla del tango“. Le sue parole hanno infastidito Alberto Matano, che ha preso le difese di Massimiliano Ossini, dicendosi contrariato dal suo duro commento. Le parole di Mariotto ovviamente hanno diviso!