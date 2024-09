“Tutto così vero da essere inversimile. Ma cosa sto vedendo, come Black Mirror”, così Selvaggia Lucarelli è intervenuta dopo il video diventato virale in cui Beatrice Luzzi ha salutato l’ex suocera in fin di vita.

Selvaggia Lucarelli interviene su Beatrice Luzzi

Si continua a parlare di quanto successo durante l’ultima puntata del Grande Fratello. Ovvero quando in chiusura Beatrice Luzzi ha parlato di una questione delicata della sua vita privata. L’opinionista ha fatto sapere della sua suocera in fin di vita e ha voluto inviarle un pensiero in diretta.

L’episodio ha scatenato una serie di polemiche sui social, alle quali sia Beatrice Luzzi che il suo ex marito Alessandro hanno risposto per le rime. Nonostante ciò però le critiche non sembrano placarli.

Un parere sull’accesa questione è arrivato in queste ore anche da Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando con le Stelle, reduce dalla prima puntata del programma, ha detto la sua.

La giornalista nel suo profilo Instagram ha condiviso il video in questione e si è lasciata andare a una lunga riflessione dopo le parole di Beatrice Luzzi al Grande Fratello:

«Alla voce “tv disopica” un giorno si abbinerà automaticamente questo video che ricorda, per chi l’avesse vista, quella puntata di Black Mirror in cui il primo ministro deve-diciamo- avere un rapporto affettuoso con un maiale in diretta tv lasciando gli spettatori basiti. Lo ricorda non tanto per il tema di quell’episodio che era il rapporto tra media e politica, ma per lo stupore che può generare il mezzo quando ciò che contiene supera il livello massimo dello sbigottimento e diventa incredulità. Il famoso “non posso credere a quello che ho visto”, insomma».

Il post di Selvaggia Lucarelli prosegue ancora con: «Tutto quello che accade in questo video è surreale. Lei, Beatrice Luzzi, con abito lurex verde, prende la parola con la leggerezza di chi sta per salutare la fanbase. Invece saluta la EX suocera che “in queste ci sta salutando un po’ a tutti e IN QUESTE ORE SE NE ANDRÀ”.»

A proposito del gesto di Beatrice Luzzi si legge ancora, analizzando l’accaduto:

«Roba che con tutto rispetto per la situazione, viene da immaginare questa povera donna che dal letto dell’ospedale fa ciao con la mano a Signorini e si consegna al signore, il tutto mentre guarda il grande fratello, forse per accelerare la dipartita. Ancora più distopiche le facce di chi si ritrova lì, in quella dimensione parallela in cui da uno studio tv si salutano i morenti perché “non potendo essere lì con lei lo faccio da qua”. Parte l’applauso per la quasi defunta”».

Il discorso di Selvaggia Lucarelli è molto ampio e dettagliato e riferimento a un primo “caso” di condoglianze di questo tipo, se così vogliamo definirle. La giornalista nel suo messaggio ha fatto notare come poi nel banner dello schermo è comparso il messaggio del televoto per i concorrenti in nomination: «(…) Tutto così vero da essere inverosimile». Così la Lucarelli ha commentato il gesto di Beatrice Luzzi che, al momento, non ha ancora replicato.