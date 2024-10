Stando a quanto raccontato da Alan Friedman, Sonia Bruganelli sarebbe scoppiata in lacrime durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Ecco il racconto del giornalista.

Il retroscena su Sonia Bruganelli

Negli ultimi giorni a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica è stata Sonia Bruganelli. La produttrice televisiva, in gara a Ballando con le Stelle, ha infatti ricevuto diverse critiche e accuse e solo nell’ultima puntata si è anche scontrata con gran parte della giuria. Ma non solo. L’ex moglie di Paolo Bonolis è poi finita al ballottaggio per l’eliminazione con Alan Friedman e durante la prossima diretta, in onda su Rai 1 sabato 19 ottobre, sapremo chi tra i due verrà definitivamente eliminato dalla trasmissione. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore è spuntato un retroscena che non è passato inosservato.

Proprio Alan Friedman, in diretta su Rai Radio2, ai microfoni Serena Bortone ha raccontato di aver visto Sonia Bruganelli in lacrime dopo la puntata di Ballando con le Stelle. La produttrice sarebbe scoppiata a piangere sulla spalla del giornalista, che a riguardo ha rivelato:

“Tanti dicono che è antipatica, ma io l’ho trovata molto gentile. L’altra sera piangeva sulle mie spalle, ma l’ho rassicurata dicendo che sarò io a perdere perché lei è molto più popolare e ha molti più follower di me”.

Poche ore fa nel mentre Sonia Bruganelli ha tenuto una lunga diretta sui social, durante la quale ha parlato di quanto sta accadendo in questi giorni. La concorrente di Ballando con le Stelle ha così fatto chiarezza su alcuni punti e in seguito, parlando della sua esperienza all’interno del talent show, ha dichiarato: “Non credevo che il ballo potesse essere una valvola di sfogo. Invece sta accadendo. Voglio seguire questa strada perché mi sta facendo conoscere nuove parti di me che sono importanti e lo saranno anche al di fuori del programma. Voglio continuare a sentirmi come mi sento in quella sala prove”.