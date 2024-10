Dopo le numerose critiche ricevute negli ultimi giorni, Sonia Bruganelli ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio e ha così tenuto una lunga diretta sui social, durante la quale ha risposto alle domande del web.

Parla Sonia Bruganelli

In questi giorni a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica è stata Sonia Bruganelli. Sappiamo bene che quest’anno l’ex opinionista del Grande Fratello è entrata nel cast di concorrenti di Ballando con le Stelle e attualmente sta proseguendo il suo percorso, dando sempre il massimo. Tuttavia nell’ultima settimana Sonia è finita al centro della polemica e nel corso della scorsa puntata sia Selvaggia Lucarelli che Fabio Canino le hanno lanciato delle specifiche accuse.

Adesso però la Bruganelli ha deciso di rompere il silenzio e ha così tenuto una lunga diretta su Instagram, durante la quale ha risposto alle domande del web. Iniziando la chiacchierata, Sonia, tornando anche sul suo ex ruolo di opinionista, ha fatto notare come il racconto televisivo spesso sia diverso dalla realtà. In merito ha dichiarato: “Si tratta pur sempre di programmi tv. La vita ti porta spesso in cose che mentre vivi reputi reali ma che poi rivelano che dietro c’è tanto altro. Io sono stata un’opinionista tosta, volutamente fuori dalle righe. Sono stata scelta per il mio carattere. A questo giro sto provando a contare fino a 10 prima di parlare”.

Ma non è finita qui. Parlando delle critiche ricevute dalla giuria di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli ha affermato: “Bisogna giudicare l’esibizione, commentare la persona. Però non faccio questo lavoro adesso. Ora sto dall’altra parte, per mia scelta e lo accetto. Quello che deve fare la giuria lo sa la giuria”.

La diretta di Sonia

Nel corso della diretta Sonia Bruganelli ha anche parlato della sua esperienza a Ballando con le Stelle e a riguardo ha aggiunto: “Non credevo che il ballo potesse essere una valvola di sfogo. Invece sta accadendo. Voglio seguire questa strada perché mi sta facendo conoscere nuove parti di me che sono importanti e lo saranno anche al di fuori del programma. Voglio continuare a sentirmi come mi sento in quella sala prove”.

Non è mancato anche il capitolo Paolo Bonolis. La Bruganelli ha così spiegato di essere ancora molto vicina al suo ex marito, nonostante a oggi le cose tra loro siano cambiate. Infine la concorrente di Ballando con le Stelle è anche tornata su una questione che in questi giorni ha diviso i social.

La scorsa settimana infatti, durante la seconda puntata del talent show, Sonia Bruganelli ha fatto una battuta a Mariotto menzionando il suo attuale compagno Angelo Madonia. Le sue dichiarazioni tuttavia hanno dato il via alla polemica e così adesso la produttrice televisiva ha voluto fare le sue scuse al giudice di Ballando, affermando:

“È stata una caduta di stile. Ho sbagliato, ho chiesto scusa a Mariotto perché non era il mio ruolo essere così. Non mi sono piaciuta”.