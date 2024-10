Arrivano news e segnalazioni su Uomini e donne che riguardano alcuni protagonisti del parterre del Trono Over. Infatti due dame molto discusse sono state assenti e potrebbero non tornare più nel programma sconvolgendo gli spettatori. Mentre un cavaliere sempre al centro dello studio sarebbe finito in disparte. Vediamo tutto nel dettaglio.

News su Aurora, Cristina e Mario Cusitore a Uomini e donne

Le ultime news che riguardano Uomini e donne hanno dell’incredibile e hanno diviso l’opinione degli spettatori. Si sono svolte lunedì e martedì due registrazioni del dating show di Maria De Filippi e non sono mancati i colpi di scena. Ma ciò che ha colpito e ha iniziato a far pensare sono state anche delle assenze.

Infatti, come segnala Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, ci sono state due grandi assenze nel parterre: Aurora e Cristina. Si legge sul suo profilo: “Sia nella registrazione di lunedì che di martedì (ieri e l’altro ieri) due ‘forti’ assenze nel parterre cioè Aurora e Cristina”.

Cosa è successo alle due dame? Perché erano assenti dalle utlime due registrazioni di Uomini e donne? Le segnalazioni non finiscono qui perché la pagina Instagram Opinionista Social scrive: “Aurora Tropea assente in tutte e due le registrazioni… È stata fatta fuori? Era scomoda?”.

Come si legge, addirittura c’è chi parla di Aurora “cacciata” dal programma. Ma ovviamente sono solo rumor e ipotesi del pubblico. Non ci sono infatti ufficialità o dichiarazioni della diretta interessata. Però è bene precisare che sia Aurora che Cristina potrebbero esser state assenti per motivi personali.

Ci sono poi rumor anche su Mario Cusitore che ultimamente è sempre al centro della scena nelle puntate di Uomini e donne. Nella registrazione di lunedì era al centro dello studio e non sono mancate le polemiche sulle sue vicende amorose. Mentre nella registrazione di ieri (quella del 15 ottobre) di lui non si è parlato. Questo ha fatto pensare che sia stato messo un po’ da parte. Tra l’altro aggiungiamo che alcuni giorni fa è arrivata una segnalazione su di lui riportata da Deianira Marzano.

Come si legge, Mario è stato avvistato in un locale molto vicino a una bella ragazza e non si sono staccati nemmeno un secondo. Tra l’altro non era una delle dame del parterre di Uomini e donne.

Anche in questo caso parliamo di rumor e potrebbe essere solo un caso se ieri non si è parlato di lui. Il cavaliere, infatti, ha chiuso entrambe le conoscenze, quindi difficile che abbia avuto modo di uscire con un’altra dama la sera stessa.