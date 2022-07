1 Maurizio Costanzo parla di Sonia Bruganelli

Il GF Vip 7 vedrà il ritorno di Sonia Bruganelli come opinionista. Accanto a lei anche la new entry Orietta Berti. Quest’ultima, ha parlato della collega e ha descritto come potrebbero andare le cose tra loro durante il reality. Ecco le sue parole riportate anche dal sito Blogtivvu:

Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo. Con il carattere che ho, non riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Ma capisco anche che chi vive da solo, e non ha una famiglia, a volte possa stare meglio nella Casa che fuori. […] Ah, perché, c’è anche da litigare? Pensavo che si potesse discutere solo con i concorrenti. Con Sonia capiterà di non essere d’accordo, ogni persona ha la propria maniera di vedere le cose.

A parlare di Sonia Bruganelli, in queste ore, però ci ha pensato anche Maurizio Costanzo. Il conduttore, tra le pagine del settimanale Nuovo, infatti, ha replicato a una lettrice che ha definito l’opinionista “acida e polemica” quando interviene al Grande Fratello Vip. Ecco la risposta:

Nel corso dei mesi succede di tutto nella Casa del Grande Fratello Vip: mi pare fisiologico che l’opinionista faccia commenti non sempre accomodanti. Credo che Sonia, in coppia con Orietta Berti, saprà mixare interventi piccanti a commenti concilianti e ragionevoli.

Voi cosa ne pensate? Siete contenti di rivedere Sonia Bruganelli anche nella settima edizione del Grande Fratello Vip 7? Fatecelo sapere con un commento. Di recente, tra l’altro, proprio lei ha commentato il suo ritorno. Questo, infatti, non doveva accadere perché lei stessa aveva affermato che non avrebbe più ricoperto questo ruolo. Le cose, tuttavia, sono cambiate e a settembre la ritroveremo in studio con Alfonso Signorini. Continuate a leggere…