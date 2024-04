Sonia Bruganelli e la nuova frecciatina alla “nemica giurata” Adriana Volpe

NEWS

Debora Parigi | 6 Aprile 2024

Sonia Bruganelli

In procinto di iniziare la sua nuova avventura all‘Isola dei famosi come opinionista, Sonia Bruganelli è tornata a parlare di Adriana Volpe. Le due non vanno molto d’accordo e non mancano le occasioni per lanciarsi frecciatine. Proprio la Bruganelli ha avuto da ridire su un fatto inerente il Grande Fratello.

La nuova frecciatina di Sonia Bruganelli ad Adriana Volpe

Dal Grande Fratello all’Isola dei famosi ma il ruolo non cambia. Sonia Bruganelli è stata opinionista al Grande Fratello nelle ultime due edizioni Vip e adesso ricoprirà di nuovo questo ruolo ma all’Isola condotta da Vladimir Luxuria. Accanto a lei ci sarà il giornalista Dario Maltese. Mentre l’inviata dall’Honduras sarà Elenoire Casalegno.

E a proposito di GF, lei è stata sostituita da Cesara Buonamici. Come l’ha presa? In realtà bene e nel commentare tutto questo ha lanciato anche un frecciatina ad Adriana Volpe. Con lei aveva condiviso il ruolo di opinionista al GF due anni fa e non andavano molto d’accordo. Si punzecchiavano spesso.

Quindi, in un’intervista al quotidiano La Stampa, Sonia Bruganelli ha fatto la sua nuova stoccata all’ex collega. “Avrei rosicato se avessero messo Adriana Volpe”, ha detto riguardo la sostituzione dell’opinionista del GF. “Con Cesara invece… chapeau! Con lei hanno alzato il livello: io ero un altro mondo. Chiamarla, così come scegliere Dario Maltese all’Isola, è una scelta vincente e dimostra che i reality non sono show di serie B”.

In questa intervista Sonia Bruganelli ha anche parlato della sua fine della storia con Paolo Bonolis. E a proposito di questo, ha rivelato che dopo l’annuncio della separazione ci sono state delle colleghe che considerava amiche che ci hanno subito provato con l’ex marito. “Quando io e Paolo ci siamo lasciati, si sono subito rifatte vive diverse ‘amiche’ di Paolo: nessuna ha avuto remore, anche se mi conoscevano. Gli uomini hanno invece avuto più rispetto: tra loro c’è un maggiore cameratismo. L’ho sperimentato sulla mia pelle”, ha raccontato la Bruganelli.

La nuova edizione dell’Isola dei famosi partirà lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5.