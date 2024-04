Veronica Peparini, il figlio maggiore suona per le gemelle in culla: il dolcissimo video

NEWS

Debora Parigi | 6 Aprile 2024

Veronica Peparini

Su Instagram Veronica Peparini ha postato un video in cui si vede suo figlio maggiore suonare la chitarra per le due due gemelle

Momento di dolcezza e condivisione quello postato da Veronica Peparini sui social. Suo figlio maggiore si è messo a suonare una dolce melodia alla chitarra per le due gemelle nate da poco. Il video è dolcissimo e ha fatto commuovere il web.

Il figlio maggiore di Veronica Peparini suona per le due gemelle

Sono passati circa 20 giorni dalla nascita delle due gemelle di Veronica Peparini e Andreas Muller. Le piccole si chiamano Penelope e Ginevra, come la coppia aveva già anticipato a Silvia Toffanin a Verissimo. Ricordiamo che la gravidanza non è stata semplice, la coreografa si è dovuta sottoporre a tanti accertamenti per alcune complicazioni in questi mesi. Ma alla fine tutto è andato per il verso giusto.

Adesso le due bambine sono a casa, amate a coccolate non solo dai genitori, ma anche dai figli che l’ex prof di Amici ha avuto con il collega Fabrizio Prolli. A tal proposito il figlio maggiore, Daniele (che ha 16 anni), ha voluto fare un piccolo regalo davvero commovente alle sue sorelline minori.

Come ha mostrato la stessa Veronica Peparini in un video pubblicato nelle sue storie di Instagram, Daniele si è messo a suonare la chitarra nella camera delle bambine che si trovavano in culla. Una specie di dolce ninna nanna che è stata apprezzata dalle piccole e dalla mamma. E che ha commosso tutti gli utenti che hanno visto la storia.

Veronica Peparini, come detto, è madre di quattro figli. Le due ultime arrivate, Ginevra e Penelope, sono nate dalla redazione con Adreas Muller. I due si sono conosciuti proprio ad Amici dove lei era la prof e lui l’allievo. Il loro amore uscì allo scoperto un po’ di tempo dopo la fine dell’edizione del talent. Gli altri due figli sono Daniele e Olivia, che hanno rispettivamente 16 e 11 anni. Entrambi sono nati dalla relazione col ballerino e coreografo Fabrizio Prolli.