Spettacolo

Andrea Sanna | 10 Settembre 2023

Raimondo Todaro verissimo

Raimondo Todaro parla del tumore

Non solo il chiarimento sulla sua vita privata e dunque sulla presunta crisi con la moglie Francesca Tocca, poi smentita. Nella nuova puntata di Verissimo Silvia Toffanin Raimondo Todaro in studio ha potuto raccontarsi a 360° tra carriera e vita privata.

Soffermandoci sulla sua vita lontana dai riflettori, Raimondo Todaro ha svelato un periodo decisamente complesso della sua vita, di cui nessuno era a conoscenza fino a oggi. C’è da fare un passo indietro e tornare al 2020, quando ha ricevuto l’incarico di insegnante ad Amici.

Raimondo Todaro ha fatto sapere di aver avuto l’appendicite e di aver subito un intervento. L’operazione è durata ben 4 ore, perché l’appendice aveva bucherellato l’intestino: “Da lì ho fatto dei controlli di routine”.

Nel mentre, come dicevamo, Raimondo Todaro ha continuato a lavorare nel talent show e un giorno, mentre si recava in sala prove con Lorella Cuccarini e la maestra Alessandra Celentano ha ricevuto una chiamata. Lì ha terribile notizia: “I medici mi hanno detto che avevo due tumori. Il lavoro è stata la mia fortuna”.

Così si è sottoposto alle consuete operazioni del caso e ora sta bene. In ogni caso non ha comunque smesso di lavorare e ha continuato a fare il suo senza batter ciglio. A riguardo Raimondo Todaro ha dichiarato:

“Per adesso sono fuori pericolo. Fisicamente ero a pezzi. Cercavo di sorridere e di non far vedere a nessuno che stavo male. Non volevo che mi guardassero con occhi diversi e che mi trattassero male”.

Per la prima volta il professore di Amici 23 ha voluto aprirsi al pubblico e raccontare aspetti della sua vita privata, mai rivelati prima. Oggi per fortuna sta bene e non vede l’ora di ricominciare a lavorare nella scuola e conoscere i ragazzi che faranno parte del talent.