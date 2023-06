Sonia Bruganelli smentisce una fake news: “Nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio”

NEWS

Debora Parigi | 7 Giugno 2023

Accusata di aver percepitp un compenso per l’intervista rialsciata col marito, Sonia Bruganelli ha replicato a suo modo

Il web accusa Sonia Burganelli di essere stata pagata per l’intervista: lei risponde

Ieri è uscita un’intervista di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis per Vanity Fair in cui hanno dichiarato ufficialmente che il loro matrimonio è finito. I due si sono quindi lasciati, ma hanno rivelato come siano più uniti di prima perché il sentimento tra loro è ancora forte. A tal proposito hanno aggiunto che, anche per il bene dei figli, cotinueranno ad essere dei genitori esemplari e a fare le vacanze insieme.

A queste dichiarazioni non sono mancate le polemiche. La maggior parte derivano dal fatto che un po’ di tempo fa Dagospia aveva dato notizia della loro rottura. Ma i due, che erano in vacanza insieme, avevano risposto con un video negando tutto e considerando il tabloid “sito di fregnacce”. Proprio Sonia e Paolo hanno spiegato nell’intervista di aver a suo tempo negato la fine della storia proprio per salvaguardare i figli e perché volevano raccontare tutto con i loro tempi.

Ma le crtiche non finiscono qui perché alcuni utenti sul web hanno accusato Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis di aver preso un compenso per l’intervista rilasciata al magazine. Secondo queste persone, infatti, la coppia avrebbe negato a suo tempo per poi dare un’esclusiva a un giornale o a un programma ricevendo quindi dei soldi.

A questo, quindi, ha risposto proprio la stessa Sonia con una storia su Instagram che poi ha condiviso anche su Twitter scrivendo “per i più furbi di tutti”. La Bruganelli ha infatti scritto: “Per chiarezza, nessun euro si è aggiunto al nostro già ingente patrimonio”.

Per i più furbi di tutti. 🧐🤷‍♀️ pic.twitter.com/7YHkCM6EvJ — sonia bruganelli (@SBruganelli) June 7, 2023

Anche questa frase ha dato il via a una polemica, poiché in tanti non sopportano il continuo modo di fare della produttrice nell’esaltare sempre la ricchezza che possiede.