1 Cosa pensa Sonia Bruganelli di Tommaso Eletti

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Casa Chi. Nel salotto online condotto da Rosalinda Cannavò si è parlato a lungo con l’opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli. A lei sono state poste numerose domande sui concorrenti di questa edizione, in particolare su Tommaso Eletti.

Ad introdurre il discorso proprio Rosalinda che ha voluto sapere cosa l’abbia portata a non esporsi più di tanto nei confronti del ragazzo, sebbene non abbia una positiva opinione nei suoi confronti. Così Sonia Bruganelli si è esposta, dicendo la sua:

“Io non ho un’ottima impressione di quello che il ragazzo ha mostrato a Temptation Island. Se devo giudicare ciò che ha detto e fatto ovvio che resto allibita. Però l’ho visto entrare così emozionato, così piccolo. Ha 21 anni”.

Ha detto Sonia Bruganelli, che ha aggiunto quanto sebbene non sia giustificabile il suo atteggiamento vorrebbe quantomeno vedere un attimo come si comporta in un contesto differente e capire cosa l’ha spinto a dire determinate cose. Insomma Sonia è convinta che in un modo o nell’altro si tornerà su questo tema. Ha anche aggiunto di aver fatto dei passi indietro per un motivo ben preciso. Ma scopriamo le sue parole.

“Non è giustificabile per quello che ha fatto, ma l’ha in parte capito. Mi immedesimo nei genitori e mi chiedo perché questo ragazzo abbia secondo me queste problematiche con il mondo femminile. Non lo conosco, sicuramente affronteremo la cosa, uscirà fuori, per cui non mi sono sentita di dire nulla. Lo vedevo già sopra le righe, imbarazzato e un pochino in difficoltà. Da mamma ho fatto 2 passi indietro. Speriamo che cambi lui”.

Ha spiegato in un primo momento Sonia Bruganelli, ma non è finiti qui. L’opinionista ha detto la sua anche a proposito di alcune esternazioni fatte da Tommaso Eletti prima dell’ingresso al GF Vip…