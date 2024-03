Sonia Bruganelli vittima di una rapina: “La paura è stata tanta”

NEWS

Debora Parigi | 2 Marzo 2024

Sonia Bruganelli

Brutta disavventura per Sonia Bruganelli in auto che si è ritrovata a essere l’ennesima vittima di una serie di furti nella capitale

Una bruttissima disavventura per Sonia Bruganelli che nella giornata di ieri è stata rapinata a Roma in una delle zone più trafficate della capitale. La produttrice TV sta bene, ma ha avuto tanta paura e poteva subire del male. Ecco cosa è successo.

Rapina a Sonia Bruganelli mentre era per strada a Roma

Nella giornata di ieri, venerdì 1 marzo, Sonia Bruganelli è stata protagonista di una brutta vicenda mentre era a Roma, zona Nord, in una delle strade più trafficate della capitale. La produttrice televisiva è stata infatti aggredita e rapinata. Lei era lungo via Farnesina alla guida della sua auto. Tutto è accaduto velocemente e la paura è stata tanta.

A raccontare nel dettaglio la vicenda è stato il quotidiano Il Corriera della Sera che ha raccolta le prime parole della Bruganelli. L’ex opinionista del GF Vip si trovava alla guida della sua auto, come detto, nel traffico di Roma, quando improvvisamente uno scooter con a bordo due persone si è accostato a lei. E velocemente le ha sottratto il Rolex che aveva al polso.

“La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male”, ha commentato Sonia Bruganelli che ha subito sporto denuncia. Ha infatti chiamato l’ex marito Paolo Bonolis e si è fatta accompagnare dalle forze dell’ordine. Gli agenti hanno accolto l’ennesima denuncia di questo tipo sempre nella stessa zona di Roma.

A quanto pare, infatti, da tempo ci sono furti di questo genere a Roma Nord, con orologi di lusso rubati alle persone in strada in pochissimi minuti. Il metodo è sempre il solito: i ladri individuano e seguono la vittima fino a cogliere il momento giusto per strapparle via l’orologio dal polso. Come riporta sempre Il Corriere della sera, gli inquirenti pensano che non si tratti di una sola banda, ma più di una o magari una banda formata da più persone.