1 Una fanpage di Giulia Salemi accusa Sonia Lorenzini di copiare i look della blogger: ecco tutto quello che sta accadendo in queste ore

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Sonia Lorenzini. Come sappiamo fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 l’ex tronista di Uomini e Donne si è messa in gioco, dividendo però il web. Nonostante in molti apprezzino la blogger, tanti altri hanno criticato a lungo i suoi modi di fare e di porsi ad alcuni Vipponi. Come se non bastasse in queste ore la Lorenzini è stata anche accusata di aver copiato alcuni look di Giulia Salemi e quest’ultima stessa ha fatto notare all’influencer alcune somiglianze negli outfit.

A quel punto Sonia Lorenzini, sfogandosi con alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 5, ha duramente attaccato Giulia Salemi, affermando di non aver mai copiato un suo look ne tantomeno preso ispirazione da uno dei suoi outfit. Ciò nonostante a contraddire l’ex tronista è stata proprio una fanpage della figlia di Fariba Tehrani, che ha pubblicato un breve filmato sui social in cui si notano alcune similitudini nei look delle due. Prima di vedere il video, però, leggiamo le parole della Lorenzini in merito:

“Io non capisco perché deve pensare che io debba prendere ispirazione da lei perché è l’ultima persona dalla quale prendo ispirazione. Le copio tutte se mi va di copiarle, ma credimi lei è l’ultima dalla quale vorrei prendere ispirazione, perché io sono una donna, non un ragazzina di 12 anni”.

“Io non capisco perchè deve pensare che io debba prendere ispirazione da lei (Giulia) perchè è l’ultima persona dalla quale prendo ispirazione..”



Hai ragione Sonia, scusaci se abbiamo pensato male..🤦🏻‍♀️😅 (Guardate il video completo)#GFVIP #giuliasalemi pic.twitter.com/2dZcE969aI — TEAM SALEMI OFFICIAL (@teamsalemioff) December 22, 2020

Cosa accadrà nelle prossime ore tra Sonia Lorenzini e Giulia Salemi? Le due riusciranno ad avere un chiarimento? Nel mentre qualche ora fa l’ex tronista ha anche svelato il contenuto delle chat con Mario Ermito, sulle quali si è tanto discusso. Rivediamo cosa ha raccontato a riguardo.