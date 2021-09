1 Malore per Sonia Lorenzini

Sono passati alcuni anni da quando il pubblico ha fatto la conoscenza di Sonia Lorenzini. Come ricorderemo l’influencer ha infatti partecipato a Uomini e Donne in qualità sia di corteggiatrice che di tronista. Ma non solo. Come ricorderemo solo lo scorso anno la Lorenzini ha anche partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, e proprio all’interno del reality ha avuto modo di farsi conoscere ancora più a fondo dai telespettatori. Nel mentre Sonia nel corso degli anni ha anche fatto discutere per via della sua vita sentimentale, ma a oggi l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi è nuovamente single. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che ha riportato l’influencer al centro dell’attenzione mediatica.

Con un post sui social infatti Sonia Lorenzini ha svelato di aver avuto un malore e di essere finita in ospedale. Tuttavia non è chiaro cosa sia accaduto. L’influencer infatti non è scesa nei dettagli, ciò nonostante ha fatto intendere di stare relativamente bene. Sonia per di più ha annunciato una piccola pausa dai social per riprendersi al meglio, con la promessa di tornare tra qualche giorno e raccontare ciò che le sta accadendo. Queste le sue dichiarazioni:

“Nottata da dimenticare, mattinata pure peggio. Niente di grave o almeno ora lo so perché al mio risveglio ero davvero molto preoccupata, ma tutto risolvibile. Off per qualche giorno poi vi spiegherò”.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Sonia Lorenzini, con la speranza che possa riprendersi il prima possibile. Nel mentre solo qualche mese fa l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto un bilancio della sua esperienza al Grande Fratello Vip 5. Rivediamo cosa ha dichiarato in merito.