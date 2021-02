1 L’outfit di Sonia Lorenzini

Siamo nel pieno di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, e come sempre non mancano grandi emozioni. Mentre in casa i Vipponi sono alle prese con diverse tensioni, gli ex concorrenti, tra cui Sonia Lorenzini, sono giunti in studio come sempre per assistere alla diretta.

Anche questa sera il look dell’ex tronista di Uomini e Donne non è passato inosservato. Come è noto infatti ormai l’influencer è un’icona di stile, e settimana dopo settimana fa discutere per via dei suoi outfit. Ma cosa indossa questa sera? Scopriamo insieme tutti i dettagli sul suo look.

Come ci svela Manuel Di Gioia, per la nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 Sonia Lorenzini ha scelto un abito The Attico, il cui costo è di 629 euro.

Anche stavolta dunque l’outfit della Lorenzini non è di certo passato inosservato, e gli utenti del web sono rimasti affascinati dall’abito scelto dall’ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Ma come ci conquisterà Sonia per le prossime puntate del Grande Fratello Vip 5? Non resta che attendere per scoprirlo.