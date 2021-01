1 Ecco quanto costa l’abito che questa sera Sonia Lorenzini indossa in studio al Grande Fratello Vip 5: tutte le informazioni sul suo outfit

Anche questa sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 a saltare all’attenzione del web sono stati i look dei Vipponi. A non passare inosservato è stato anche l’abito indossato da Sonia Lorenzini, che solo lo scorso lunedì è stata eliminata dalla casa più spiata d’Italia dopo una permanenza di poche settimane. L’ex tronista di Uomini e Donne questa sera si trova così in studio, seduta nel parterre dei concorrenti che hanno già lasciato il programma.

Ma cosa indossa l’influencer? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo outfit. A svelare le informazioni in merito al vestito indossato dalla Lorenzini è stato Manuel Di Gioia, come sempre super informato.

L’abito che Sonia Lorenzini ha scelto per partecipare alla nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 è firmato da Alexandre Vauthier, e costa ben 946€!

L’abito indossato dalla Lorenzini ha immediatamente attirato l’attenzione del web, e senza dubbio per le prossime puntate del reality l’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe stupirci ulteriormente con i suoi outfit.