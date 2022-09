1 L’attacco a Sophie Codegoni e Alessandro

In questi ultimi giorni si parla molto dell’anello di fidanzamento che Alessandro Basciano ha dato a Sophie Codegoni in occasione del red carpet di Venezia 79. In molti hanno criticato tale scelta. Diversi personaggi famosi si sono schierati contro questo momento e lo hanno detto a chiare parole. Tra questi, per esempio, Patrizia Pallegrino, la quale è stata beccata prima a complimentarsi e poi ad andare contro la coppia. Anche un attore molto noto, però, ha detto la sua in merito. Si tratta di Alessio Vassallo (Il giovane Montalbano, I Medici).

Secondo lui, infatti, il problema è che con un gesto del genere avrebbero “svilito un posto sacro come Venezia“. Ecco le sue parole riportate anche dal sito Gossip e TV:

Faccio questa storia perché tra i vari messaggi che mi stanno arrivando, una ragazza mi ha detto: “Non è giusto perché a voi tolgono quello che vi spetta“. Ragazzi, a noi questa gente non toglie nulla perché il mio studio, il mio sacrificio, il mio lavoro, quello resta. Per fortuna lavoro e alcune volte non ho neanche il tempo di promuovere quello che faccio. Mi è capitato di avere dei film in alcuni Festival dove io non sono potuto andare e c’erano “questi” a farsi le foto. Quindi a me personalmente non tolgono nulla. Ho la mia visibilità, ho la mia stampa, non è quello il problema. Il problema è che questi fenomeni da baraccone sviliscono un posto sacro come Venezia. Un posto fatto di storia, di immagini, di rivoluzioni. E il nostro settore, la nostra categoria è silentemente complice perché siamo schiavi di quattro, cinque borsette del ca**o!

Il discorso di Alessio, poi, si allarga a tutti gli influencer e non solo più a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Continuate a leggere…