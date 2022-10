1 La nuova casa di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Probabilmente nessuno (o quasi) avrebbe scommesso un Euro sulla loro relazione. Eppure Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno dimostrando di essere una bella coppia innamorata. A dimostrarlo anche il romantico gesto dell’ex vippone nei confronti della sua fidanzata al Festival di Venezia, quando davanti a tutti le ha donato un meraviglioso anello, simbolo del loro amore. Adesso c’è una bella novità per loro e per i tanti fan che li seguono.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sui social hanno presentato la loro nuova casa. Chiaramente è ancora work in progress perché ci sono dei lavori da fare e delle cose da sistemare, come precisato dall’influencer, ma il loro sogno si sta finalmente realizzando: “Oggi vi porto nella nostra nuova casa. Tra una settimana circa finiscono tutti i lavori poi finalmente iniziamo ad arredare tutto”, ha scritto entusiasta nella didascalia l’ex concorrente del GF Vip.

Come mostrato dal lungo video Sophie Codegoni ha fatto un tour nella nuova casa, piuttosto spaziosa, e descritto passo passo come hanno intenzione di arredarla e sistemarla. Un modo come un altro per tenere partecipi i propri fan di questo grande passo per la vita di coppia accanto ad Alessandro Basciano.

L’abitazione ha lasciato i fan, così come molti altri utenti, davvero senza parole! Una casa davvero molto spaziosa e ricca di comfort quella scelta da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Voi che ne pensate?

Di recente, intanto, la coppia è finita per essere motivo di discussione nella Casa del GF Vip. Ricordate cosa è accaduto? Andiamo a rivederlo insieme…