La replica di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Insieme a Sophie Codegoni oggi a Verissimo è arrivato anche il suo fidanzato Alessandro Basciano. I due hanno avuto modo di ripercorrere la loro storia d’amore nata nella Casa del GF Vip e replicare a Fabrizio Corona. Quest’ultimo, infatti, durante il reality ha rivelato di aver avuto una relazione con l’ex tronista e ha criticato Alessandro. Cosa che è continuata poi anche sui social. Di questo si è parlato in trasmissione: “Ma c’è una sfumatura che ha fatto un po’ innervosire Alessandro ed è il nome di Fabrizio Corona. Com’è la situazione?”, ha chiesto Silvia Toffanin.

Così a rispondere per prima è stata Sophie Codegoni, che ha detto: “La situazione è semplicemente che io avevo un rapporto d’amicizia e di lavoro con lui. Oggi questo non c’è più. Mi sono informata e ho scoperto che tante cose lavorative non sono state fatte, quindi ho interrotto qualsiasi tipo di rapporto. Da parte sua oggi ci sono frecciatine sui social e tanti tentativi di sminuire quello che siamo. Quindi ti dirò la verità: Fabrizio Corona lo ricorderò per una persona meravigliosa perché per me ha fatto tanto e quindi su questo niente da dire, ma è stato una successiva grande delusione. Continuasse a fare le sue storie di Instagram e non mi interessa né parlare con lui né parlare di lui, che è quello che vuole, fondamentalmente”.

Ha concluso Sophie Codegoni. A quel punto a intervenire è stato anche Alessandro Basciano che a riguardo ha detto:

“Guarda ti dico che io quando vidi le foto me la presi sul personale, non perché lei ha avuto a che fare con lui, entrambi abbiamo un passato. Ma perché cercava di sminuire la mia persona e immagine, dicendo che non ero in grado di stare con una persona e ragazza come lei. Poi successivamente quando ci siamo confrontati fuori dalle telecamere mi ha spiegato che era tutto per fare hype. Però poi ha continuato, perché sui social appunto continua ogni tanto a spararle”. (VIDEO CLICCANDO QUI)

Ci sarà un’altra risposta di Fabrizio Corona dopo le parole di Sophie Codegoni e il fidanzato Alessandro Basciano?

