Tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 6 oggi a Verissimo ha presenziato anche Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne in trasmissione ha parlato della separazione dei suoi genitori e di come pian piano abbia recuperato il rapporto con suo padre. Poi ha ricordato un terribile fatto che riguarda il suo passato.

Silvia Toffanin ha quindi chiesto se, dopo la fine della relazione tra i genitori, la mamma si è rifatta una vita:“Mamma nel momento in cui si è separata con papà, si è fidanzata subito con il papà di Ricky (il fratellino minore dell’influencer ndr) e sono stati insieme 10 anni. È stato un papà anche per me, un uomo meraviglioso. Poi si sono lasciati anche loro per vari problemi sentimentali ed economici. Per lavoro si sono quindi lasciati. Poi si è messa insieme a quest’uomo che ha creato tutte le mie fragilità e paure”, ha confessato l’ex gieffina.

Sophie Codegoni aveva già affrontato la questione al GF Vip 6 e oggi a Verissimo è tornata sull’argomento: “Quella cosa mi ha fatta sentire in colpa per mesi e mesi, perché ero lì. Mi dicevo perché non ero riuscita a difenderla”, poi con la voce rotta: “Io ho visto mia madre che stava morendo. Mia mamma non respirava più per le violenze e sono arrivate le ambulanze”.

Come un fiume in piena Sophie Codegoni ha raccontato di non aver mai nutrito simpatia nei confronti dell’uomo e di ave messo spesso in guardia sua mamma. E quell’episodio è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso:

“A me lui non è mai piaciuto e dicevo a lei di allontanarsi. Quell’episodio lì è stato veramente forte. Ho visto mia mamma dirmi ‘Sophie ti amo da impazzire, prenditi cura di Ricky. Continua a fare ciò che stai facendo’. Quindi ho avuto per tanti mesi questa frase che tormentava perché non sono riuscita ad aiutarla e quando l’ho fatto ho preso le botte anch’io, però non sono riuscita a salvarla. Mi dicevo se potesse essere colpa mia”.

A seguire Sophie Codegoni ha spiegato come questa situazione abbia portato l’ex di sua madre a farla sentire in colpa e che se si era arrivati a quel punto era a causa sua: “(….) Diceva che ero io che causavo quell’atmosfera brutta in casa. Da lì chiusura totale e temevo che a mamma potesse succederle qualcosa, stavo diventando anche esagerata. Non la lasciavo più vivere. Lui è stato denunciato e ci sono tutte le procedure e mi auguro ci saranno delle risposte”.

L’episodio, come ha spesso detto, ha condizionato Sophie Codegoni nel suo rapporto con gli uomini, che si trattasse d’amore o amicizia: “Ci sono dei mostri, ma ci sono anche tante persone meravigliose al mondo e lo stavo dimenticando. Io sono sempre stata una persona estroversa, ma non riuscivo più a creare un legame”. (VIDEO COMPLETO QUI)

