I motivi dell’assenza di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni – foto Instagram

Alcuni fan si sono detti preoccupati della poca presenza di Sophie Codegoni su Instagram. Da qui sono partite le più svariate ipotesi da parte del web e qualcuno ci ha messo un po’ di malizia. Giorni fa, infatti, è emerso un pettegolezzo, proprio dal popolo della rete, di una ipotetica crisi tra l’ex gieffina e il suo fidanzato Alessandro Basciano. Ma niente di più falso!

Sophie Codegoni e la sua dolce metà vanno d’amore e d’accordo e, dopo il GF Vip 6 che li ha fatti conoscere, si stanno vivendo a pieno la loro relazione sui social e nel privato. Ormai non possono più fare a meno l’una dell’altro ma, nonostante questo, c’è sempre qualcuno che prova a mettere zizzania e parla di presunte (false) rotture.

E proprio l’assenza di Sophie Codegoni su Instagram ha fatto scattare l’ennesimo campanellino d’allarme. Ma niente paura. La nuova Bonas di Avanti Un Altro sta benone. Ha voluto semplicemente ritagliarsi del tempo per sé e da dedicare ai suoi cari. Oltretutto pare siano alla ricerca di un appartamento nella Capitale, quindi in questi giorni non ha avuto molto tempo di star dietro ai social. Leggiamo di seguito le sue parole:

“Ragazze mie non sono sparita. Mi sto godendo questi giorni con la mia famiglia e stiamo disperatamente cercando casa in quel di Roma. Impresa dell’anno. Domani ci facciamo una bella chiacchierata. Voi come state?”, ha scritto tra le storie del profilo Instagram l’influencer. Ad accompagnare queste parole una bella foto in cui manda un abbraccio virtuale ai tanti follower che la seguono sempre con grande affetto.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

I Basciagoni dunque possono stare sereni! Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continuano a essere una coppia e l’influencer se si è assentata da Instagram è solo ed esclusivamente per staccare la spina, sbrigare delle faccende personali e trascorrere del tempo con la famiglia.

Novella 2000 © riproduzione riservata.