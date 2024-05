Gossip

Vincenzo Chianese | 28 Maggio 2024

Sophie Codegoni

In queste ore in rete si è parlato di una presunta nuova crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che ha allarmato i fan. Tuttavia poco dopo una foto ha svelato la verità sui recenti gossip.

La verità su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Negli ultimi mesi a finire spesso al centro del gossip e dell’attenzione mediatica sono stati Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Gli ex Vipponi del Grande Fratello Vip 6 hanno infatti vissuto un complicato momento di crisi, durante il quale era sembrato che la relazione fosse giunta al capolinea. A quel punto i due hanno iniziato ad accusarsi a vicenda, tra ospitate tv, frecciatine social e non solo.

Poco a poco però Sophie e Alessandro hanno deciso di mettere da parte le ostilità e hanno cercato di voltare pagina, in particolare per il bene della figlia, nata esattamente un anno fa. Col passare del tempo dunque la Codegoni e Basciano sono riusciti a superare le difficoltà e a oggi sono nuovamente una coppia. In queste settimane dunque i due hanno ripreso a mostrarsi insieme sui social, per la gioia dei fan che non hanno mai smesso di supportarli e sostenerli. Nelle ultime ore però qualcosa ha nuovamente allarmato i follower dei Basciagoni. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando alcuni fan hanno notato che Sophie Codegoni non stesse più indossando l’anello di fidanzamento ricevuto da Alessandro Basciano e a quel punto qualcuno ha ipotizzato a una nuova crisi. Poco dopo però è arrivata una segnalazione che ha tranquillizzato i follower della coppia. Una follower di Deianira Marzano infatti ha fatto notare come i due fossero a cena insieme, segno dunque che tutto starebbe procedendo a meraviglia tra Sophie e Alessandro.

Nessuna nuova crisi quindi tra la Codegoni e Basciano, che dopo mesi complicati sono riusciti a lasciarsi il passato alle spalle riunendo la loro bellissima famiglia.