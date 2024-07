Spuntano dei nuovi retroscena su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Parla un amico vicino: “Lui non risponde, è arrabbiato”

Un amico vicino ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni interviene dopo i rumor recenti e svela dei nuovi retroscena: “Lui non risponde alle chiamate, mi ha detto che è ancora arrabbiato e che lei ha sbagliato”.

Nuovi retroscena dall’amico di Basciano

Tra i gossip di questa estate, si passa dalla rottura tra Fedez e Chiara Ferragni (con presunti flirt annessi) alle indiscrezioni sui nuovi programmi TV in onda dalla prossima stagione e non solo. Uno degli argomenti più bollenti riguarda Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Nei giorni scorsi si vociferava che lui fosse volato a Ibiza in compagnia di un’altra donna, a seguito dell’ennesima rottura con Sophie Codegoni. Stando ai rumor pare infatti che la coppia nata al Grande Fratello si fosse riavvicinata, prima che l’influencer venisse pizzicata in compagnia dell’attore Arón Piper.

A parlare dell’accaduto ora ci ha pensato Biagio D’Anelli (che ha già commentato i pettegolezzi sui prossimi concorrenti del GF e sui protagonisti di Temptation Island). L’esperto di gossip, amico di Alessandro Basciano, ci ha tenuto a smentire le indiscrezioni e ha svelato un nuovo retroscena sulla coppia.

A Turchesando, Biagio ha fatto riferimento ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni e ha rivelato che lui si trova a Milano e in realtà la presunta fiamma di cui si parla non era una delle ragazze presente nel locale dove si trovava per lavoro:

“Vedo tante persone che stanno parlando di Sophie e Ale. Li conosco, abbiamo condiviso un percorso. L’unica cosa che posso dire, Alessandro è andato a Ibiza in discoteca a lavorare come dj. Non c’è nessuna ragazza fissa. Sono 36 ragazze nel locale che hanno fatto solo un selfie con lui. È andato da solo a Ibiza”.

Peraltro Biagio D’Anelli ha detto di aver incontrato Alessandro Basciano e avrebbe percepito la sofferenza provata dall’ex vippone di dover stare lontano da sua figlia e dalla sua compagnia. L’opinionista ha fatto sapere che l’incontro risale a una settimana fa, quando hanno trascorso del tempo insieme:

“Aveva il silenzioso al telefono. Ho visto otto chiamate di Sophie. Gli dicevo di rispondere. Ha risposto: ‘no, sono troppo arrabbiato. Lei ha sbagliato’”. Ci si augura però che ora tutto possa risolversi nel migliore dei modi per questa coppia.