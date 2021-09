Sophie Codegoni ha cancellato tutte le foto del padre da Instagram?

1 La segnalazione su Sophie Codegoni

È ormai trascorso un anno da quando il pubblico ha fatto la conoscenza di Sophie Codegoni. Come sappiamo infatti la bella modella ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di tronista e in molti si sono appassionati al suo percorso. Dopo alcuni mesi così l’influencer ha fatto la sua scelta, ricaduta su Matteo Ranieri, col quale ha iniziato una relazione. Le cose però non sono andate come previsto e dopo una manciata di settimane i due hanno annunciato la separazione. A oggi dunque Sophie risulta essere single e nel mentre si prepara a una nuova esperienza televisiva. Come sappiamo infatti la Codegoni è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6, che debutterà su Canale 5 lunedì 13 settembre.

In attesa di scoprire cosa accadrà all’interno della casa, in queste ore è arrivata una segnalazione sull’ex tronista che sta già facendo discutere. I più attenti del web hanno infatti notato come Sophie abbia eliminato dal suo profilo Instagram tutte le foto con suo padre Stefano! La cosa non è passata inosservata, e in molti si sono chiesti il perché di questa scelta.

Come qualcuno saprà, spesso Sophie Codegoni ha parlato del papà nell’ultimo anno. I suoi genitori infatti si sono separati quando lei aveva solo 3 anni, e nel corso del tempo non è stato semplice riallacciare un rapporto proprio col padre, che nel mentre si è rifatto una vita. Il signor Stefano infatti ha sposato l’ex concorrente del Grande Fratello 11 Man Lo Zhang, e ancora oggi tutto procede a meraviglia per la coppia. Ma perché dunque la Codegoni ha eliminato tutte le foto dal suo profilo Instagram nonostante i rapporti siano notevolmente migliorati?

