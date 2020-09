1 Il padre della nuova tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni è fidanzato con un’ex gieffina. Ecco di chi si tratta

Solo qualche giorno fa è partita ufficialmente la nuova edizione di Uomini e Donne, e tante sono le novità alle quali assisteremo quest’anno. Come sappiamo per la prima volta gli autori hanno deciso di fondere il Trono Over e il Trono Classico in unico format, e già tante sono le cose accadute in studio. Nel mentre nel corso dell’ultima puntata andata in onda abbiamo fatto la conoscenza delle due troniste donne, Sophie Codegoni e Jessica Antonini, che hanno già attirato l’attenzione del web. Proprio la prima da qualche giorno sta facendo discutere i social e gli utenti, nonostante la sua tenera età. La bella modella ha infatti solo 18 anni, tuttavia attualmente è in corso un giallo sulla sua vera età. Come se non bastasse Sophie è stata a lungo criticata per i troppi interventi chirurgici, nonostante sia solo poco più che maggiorenne.

Adesso i più attenti, come ci svela Isa&Chia, hanno notato un altro curioso dettaglio che riguarda la vita privata di Sophie, o meglio quella di suo padre Stefano. Spulciando tra le foto Instagram dell’uomo infatti in molti si sono resi conto che Codegoni Senior è fidanzato con niente che meno che con un’ex gieffina. Parliamo di Man Lo Zhang, che come in molti ricorderanno ha preso parte all’undicesima edizione del Grande Fratello, vinta da Augusto De Megni. I due starebbero insieme da diversi anni, e sempre come fa notare il blog le prime immagini di coppia risalgono al 2014.

Ma che fine ha fatto Man Lo dopo la partecipazione al Grande Fratello? L’ex gieffina, ad oggi fidanzata col padre di Sophie Codegoni, dopo la fine del reality ha debuttato nel mondo dello spettacolo. La Zhang ha recitato al fianco di alcuni voti noti del cinema, quali Claudio Amendola, Nicolas Vaporidis, Maurizio Mattioli, e tanti altri. Ma non solo. Man Lo è stata anche inviata di Striscia La Notizia, e di certo per lei il successo non è tardato ad arrivare dopo il GF.

