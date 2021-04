Sono passati alcuni giorni da quando Sophie Codegoni e Matteo Ranieri hanno annunciato la fine della loro storia d’amore, dopo poco più di un mese dalla scelta a Uomini e Donne. Sia l’ex tronista che l’ex corteggiatore sui social hanno parlato di diversità caratteriali, pur ammettendo di essere rimasti in buoni rapporti. Queste alcune delle dichiarazioni di Sophie in merito:

“Tra me è Matteo è finita. Le cose non sono andate come previsto. Non mi sento di dare colpe a nessuno. Quando ho scelto Matteo l’ho scelto sapendo delle nostre diversità e del nostro stile di vita diverso. Però le emozioni che provavo mi hanno portato a fregarmene. Se tornassi indietro lo sceglierei ancora. […] Sono molto legata a quello che io e Matteo abbiamo costruito i questi mesi. Sono un po’ meno legata a quello che c’è stato fuori. La distanza non è mai stanza un problema. Probabilmente non sono stata capita e non sono riuscita a farmi capire. Io ci ho creduto, ho fatto di tutto affinché andasse bene, ma purtroppo non è andata”.