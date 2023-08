NEWS

Andrea Sanna | 12 Agosto 2023

Sophie Codegoni

I tre mesi della figlia di Sophie Codegoni

Esattamente tre mesi fa Sophie Codegoni e Alessandro Basciano diventavano genitori di Céline Blue. Su Instagram la coppia racconta quotidianamente le loro giornate e non mancano momenti di tenerezza con la loro bambina. Uno dei tanti nella giornata di oggi, per festeggiare il “compli-mese” della piccola.

Emozionanti parole arrivano proprio da Sophie Codegoni, che sui social oltre a una carrellata di foto davvero molto belle ed emozionanti, si è lasciata andare alle parole, ricordando quando ha scoperto di essere incinta, per poi ripensare ai mesi che ne sono seguiti. Non ha nascosto la paura per ciò che avrebbe aspettato lei e Alessandro Basciano, così come la speranza di essere all’altezza di questo importante compito:

“3 Mesi di noi, d’amore e di scoperte quotidiane. Se penso al giorno che abbiamo saputo di aspettarti mi si gonfiano gli occhi di lacrime di gioia e di paura. Mese dopo mese mi chiedevo come sarebbe stata la nostra vita e se fossimo stati all’altezza di crescere una creatura che avrebbe dipeso da noi”.

Con il trascorrere dei mesi Sophie Codegoni ha ammesso di aver avuto sempre più il desiderio di conoscerla. Nel momento in cui questo è accaduto non è più riuscita a esprimere la felicità e l’amore provato. Questo ha permesso quindi di far sparire quei timori vissuti fino a quel momento, grazie a sguardi e le movenze di Céline. Gesti che hanno sempre rassicurato e fortificato Sophie fin dal primo minuto:

“Amore mio speriamo di essere sempre all’altezza e di assicurarti una Vita piena di gioia e di amore perché per noi conta solo questo. Grazie di esistere”

Così con queste dolci parole Sophie Codegoni ha voluto fare gli auguri alla sua piccola Céline Blue. Non sono tardati ad arrivare anche le dichiarazioni di Alessandro Basciano. Il papà della bambina e compagno dell’influencer ha prima condiviso tra le storie un video in cui riprende e coccola Céline, ma ha anche ripubblicato il post di Sophie.