Andrea Sanna | 7 Gennaio 2023

Sophie Codegoni

L’intervento di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, come ormai noto, è in dolce attesa di una bambina. Hanno già scelto il nome e si chiamerà Céline. L’influencer sta tenendo i propri follower costantemente aggiornati sulla gravidanza e in questi giorni la sua assenza dai social ha provocato un po’ di preoccupazione tra i fan.

Tra l’altro una storia pubblicata ha generato un po’ di panico tra gli utenti. Nella foto Sophie Codegoni si mostrava con una flebo attaccata e un faccino un po’ triste. Mettiamoci pure il fatto che sia il dolce attesa e un senso di tensione si è fatto largo tra i supporter della bionda influencer e di Alessandro Basciano.

Sebbene la foto abbia generato attimi d’ansia tra chi la segue con affetto, fortunatamente va tutto nel migliore dei modi. Sophie Codegoni sta bene, così come la piccola che porta in grembo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato nel dettaglio cosa è accaduto e tra le storie Instagram è intervenuta con dei video:

“Questo è l’unico angolino in cui riesco a parlare un po’ con voi, anche perché ieri vi ho fatti un po’ preoccupare, avete ragione. Sono sparita, ma giuro ho dormito tutto il giorno. Ero ko, ma niente di grave. Praticamente ho passato la notte a rigirarmi nel letto perché avevo questo dolore fortissimo, come una fitta fissa nel fianco destro, nella parte bassa della schiena. Tutto nella parte destra. Avevo un dolore fortissimo tipo coltellate”.

Questo ha spinto dunque Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a raggiungere la clinica: “Più la paura e lo spavento perché non sai mai che tipo di sensazioni e sintomi puoi sentire. E quindi sono andata subito a fare i controlli. Ho fatto l’ecografia e Céline sta benissimo. Anzi sta talmente bene che si è sdraiata beatamente sul mio rene. Quindi ho delle piccole coliche renali, che non sono pericolose né per me né per lei.

Questa è la cosa più importante. Però ecco, sono un po’ fastidiose e sono una rottura di scatole, perché ho questo fastidio. Adesso mi hanno dato una cura da fare, una pastiglietta che è un rilassante per l’utero e mi sta aiutando, infatti non ho dolore. Però un po’ fastidioso, come se avessi mal di schiena. Poi non ho mai avuto le coliche renali, dunque non so se può essere paragonabile, ma credo di sì. Un male assurdo ieri. Stiamo tutti bene”, ha concluso Sophie Codegoni.

Sophie Codegoni tranquillizza i fan dopo le ultime storie Instagram pic.twitter.com/hwaw55hOpO — disagiotv (@disagio_tv) January 7, 2023

Dunque tutto va nel migliore dei modi e la paura dei giorni scorsi è acqua passata. Sophie Codegoni e la sua bambina stanno benissimo.