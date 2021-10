1 Il dettaglio su Sophie Codegoni e Greta

Negli ultimi giorni a far discutere il web sono stati Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. I due infatti nella casa del Grande Fratello Vip 6 si sono avvicinati sempre di più, fino a quando l’imprenditore non ha deciso di dichiarare i suoi sentimenti. Il gieffino infatti ha ammesso di provare un’attrazione per l’ex tronista e a quel punto ha lasciato in diretta la sua fidanzata Greta Mastroianni. Quest’ultima nel mentre ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, che uscirà in edicola domani. Tuttavia ieri sera, nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha fatto leggere a Gianmaria un estratto delle dichiarazioni della sua ex fidanzata, che ha affermato:

“Se Gianmaria mi potesse sentire non farebbe quello che ha fatto sta andando contro i suoi principi ha tradito prima di tutti se stesso. Non mi sono mai sentita la sua fidanzata ma sappiamo cosa ha passato. Se Soleil gli avesse dato una possibilità lui se la sarebbe presa. E se non fosse entrato nella casa noi saremo stati insieme”.

Ma non solo. Oltre a mostrare le dichiarazioni dell’ormai ex fidanzata di Gianmaria, Alfonso Signorini ha fatto vedere ad Antinolfi anche il servizio fotografico che la Mastroianni ha scattato per Chi. A quel punto però i fan hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato. I più attenti del web infatti hanno visto che Greta e Sophie Codegoni (la prima nelle foto per il settimanale e la seconda nella casa del GF Vip) indossano lo stesso pigiama!

Naturalmente l’accaduto non è passato inosservato e in molti si chiedono se quella di Greta sia stata in realtà una provocazione. Nel mentre qualche giorno fa ad attaccare duramente Sophie è stata una ex tronista di Uomini e Donne che lei conosce molto bene. Andiamo a rivedere di chi si tratta e le sue dichiarazioni.