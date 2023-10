Basciano nega il tradimento, ma alcuni like di Sophie fanno pensare il contrario

Gossip

Debora Parigi | 9 Ottobre 2023

I like di Sophie Codegoni contro Basciano che fanno parlare il web

Nelle ultime ore si sta parlando della fine della storia tra due personaggi del mondo dello spettacolo e cioè Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Entrambi ex di Uomini e donne, si sono conosciuti dentro la Casa del Grande Fratello Vip, si sono innamorati e hanno iniziato una storia. In poco tempo sono andati a vivere insieme e hanno avuto una figlia. Poi ieri sera c’è stato l’annuncio della fine della relazione, dopo tante voci di crisi.

Sophie è stata la prima a rompere il silenzio, parlando di cose gravi accadute che l’hanno portata a prendere questa decisione: “Con profonda tristezza nel mio cuore sono cui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto”.

E così i fan hanno subito pensato a un tradimento da parte di Alessandro nei confronti della compagna. Dopo alcuni ore è arrivata una storia proprio da lui in cui ha invece negato il tradimento: “Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti). Questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie. La rottura è dovuta a una moltitudine di fattori. Non di certo il tradimento”.

Ma adesso un’azione social di Sophie Codegoni fa pensare che le parole di Alessandro Basciano non siano vere. Lei infatti su Twitter ha messo una serie di like a vari tweet in cui in pratica gli utenti si schierano dalla sua parte. Ma non solo, c’è anche ci dice che Alessandro non avrebbe mai ammesso il tradimento e che quindi stava mentendo. Qui di seguito alcuni tweet che hanno ricevuto il like della Codegoni:

Insomma la verità di cosa sia successo non la sappiamo. Ma crediamo che la cosa più importante sia salvaguardare la loro bambina.