1 Il padre di Sophie Codegoni attacca Soleil Sorge

Ore intense le ultime nella casa del Grande Fratello Vip 6. Poco fa infatti c’è stato un durissimo scontro tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Tutto è iniziato quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto una battuta all’ex tronista, che tuttavia non è piaciuta né alla diretta interessata né a gran parte del web. Soleil infatti ha prima dato dei “comodini” ad alcuni Vipponi e in seguito rivolgendosi a Sophie ha affermato: “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare…”. A quel punto tra le due è partito un acceso scontro, e la Codegoni poco dopo si è sfogata con Giucas, affermando:

“Certo! ‘Che se vai ti buttano nell’umido?’. Ma come ti permetti? A parte il fatto che io non sono proprio di plastica. Anche poi se lo fossi? Anche se io fossi di plastica… E non lo sono visto che si è rifatta dalla testa ai piedi, lei, che la smettesse che si è rifatta tutta la faccia. Nasa, labbra, zigomi e poi mi rompe il ca**o. Pensa te“.

Adesso come se non bastasse a intervenire nella faccenda è nientemeno il padre di Sophie Codegoni, che non solo ha preso le difese di sua figlia, ma ha anche attaccato duramente Soleil Sorge. Il signor Stefano infatti, come riporta Amedeo Venza, ha affermato:

“E comunque è meglio farsi le tette che farsi i mariti delle altre”.

Nel mentre anche i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 si sono divisi, e a dire la loro sono state in particolare Valeria Marini e Manila Nazzaro. Andiamo a rivedere le loro dichiarazioni su quanto accaduto tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge.