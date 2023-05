Elio dà dello ‘stupido’ a Gianni, Tina minaccia di lanciargli la ricotta e Maria De Filippi interviene

NEWS

Debora Parigi | 11 Maggio 2023

Uomini e donne

In tutta la discussione di oggi a Uomini e donne è stata costretta a intervenire anche Maria De Filippi per bloccare Tina

Maria De Filippi interviene tra Tina ed Elio a Uomini e donne

Puntata di Uomini e donne davvero ricca di polemica oggi pomeriggio che ha visto una lunghissima e accesissima discussione al centro dello studio che ha coinvolto Elio, Gemma, Gabriella, Carla e Tina. Riguardo proprio il cavaliere, è tornata protagonista la questione “ricotta”. Per questo motivo l’opinionista, stufa di tutta la polemica, si è fatta portare della ricotta e del burro. Si è messa a mangiare i due latticini di fronte a lui e ne ha offerto un po’ anche a Gemma che ha fatto lo stesso.

La polemica è andata avanti quando Gemma ha detto che, se non si fosse sentito male, avrebbe tirato la ricotta in faccia a Elio. Così lui ha risposto: “E io ti denuncio”. A questo punto è intervenuto Gianni che ha detto di essere stufo di questo continuo dire di voler denunciare per delle stupidaggini in un programma TV. Ecco che il cavaliere ha dato dello scemo all’opinionista. Questa frase non ha fatto solo arrabbiarre Sperti, ma ha fatto scattare anche Tina.

La Cipollari prima ha sbraitato in faccia al cavaliere, davvero molto arrabbiata e poi è corsa verso il carrello dove c’era la ricotta e ha minacciato di prenderla per lanciargliela. Così Maria De Filippi è stata costretta a intervenire. A corsa è scesa dalla sua postazione e ha bloccato Tina dal fare un gesto che poi avrebbe portato a delle conseguenze.

Tina viene bloccata da Maria e toglie il vassoio con la ricotta #uominiedonne pic.twitter.com/PnDVfXIP66 — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) May 11, 2023

Anche Gianni successivamente è intervenuto per bloccare la collega sull’aggredire Elio. A quanto pare la condutrrice è riuscita a sedare gli animi e a rimandare tutti a sedere.

Tina bloccata da Gianni: Gianni lasciamo stare che oggi mi voglio compromettere. Vorrei mollare uno schiaffo che ti faccio trovare direttamente in tribunale davanti al giudice #uominiedonne pic.twitter.com/1uT0ZE3LsL — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) May 11, 2023

Domani, invece, vedremo la scelta di Nicole e così si concluderà questa stagione di Uomini e donne. Mentre da lunedì andrà in onda il “meglio di” del programma.