1 “Non sono interessata a lui”: parla Sophie Codegoni

La puntata di ieri del GF Vip è stata importante per Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Il manager infatti ha lasciato in diretta la sua fidanzata e ha confermato di provare dei sentimenti per l’ex tronista di Uomini e Donne, esattamente come fatto nelle ore precedenti. Un qualcosa che il partenopeo ha voluto confermare durante la messa in onda appena interpellato da Alfonso Signorini, lasciando tutti senza parole.

Dalla sua Sophie Codegoni, al momento, sembra essere piuttosto scettica e si dice dispiaciuta di averlo illuso. Nel pomeriggio di oggi la giovane si è trovata a conversare in giardino con Raffaella Fico e Francesca Cipriani. Qui la gieffina ha rivelato di non avere alcun interesse nei confronti di Gianmaria:

“Mi dispiace perché si è aperto, mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere sentirsi dire queste cose così, però mi dispiace averlo illuso”. A premere maggiormente a Sophie Codegoni è il fatto che Gianmaria Antinolfi in qualche modo possa averci creduto un po’ troppo, a differenza sua che invece non si sente di approfondire la conoscenza sotto quel punto di vista: “Né esteticamente, né caratterialmente è il mio tipo”, ha aggiunto ancora Sophie, facendo sapere di vederlo solo come un amico, adesso però dopo le parole che lui le ha detto in puntata si sente confusa.

Nel corso della conversazione Francesca Cipriani ha fatto notare a Sophie Codegoni che probabilmente Gianmaria vorrebbe approfondire meglio la conoscenza e che forse, se ha queste intenzioni, è il caso di parlare chiaro. A quel punto la vippona ha ribadito di non aver dato false speranze ad Antinolfi e ha proseguito aggiungendo che a seguito delle passate relazioni finite male, non vuole buttarsi a capofitto. Tra le altre cose sempre Sophie ha anche precisato che al momento non c’è nulla che l’abbia portata a dire di nutrire interesse nel coinquilino.

Questa dunque al momento la posizione di Sophie Codegoni. Cambierà idea su Gianmaria Antinolfi? Se lei sembra essere in una fase particolare, ad avere le idee più chiare sembra essere proprio lui…