1 Presentata a Uomini e donne la nuova tronista che ha un legame con Chiara Ferragni. Ecco chi è, come si chiama e qual è il suo volto.

Sono partite nei giorni scorsi le registrazioni della nuova stagione di Uomini e donne che inizierà la messa in onda lunedì 7 settembre. Il programma è stato anticipato di una settimana rispetto a quando precedente previsto. Nelle giornate del 27 e del 28 agosto sono state registrate le prime due puntate che hanno visto il Trono Classico e il Trono Over insieme. E tanti colpi di scena. Nell’occasione sono stati presentati i tronisti e per quanto riguarda le donne c’è una nuova tronista che ha un legame con Chiara Ferragni.

Già fatte entrare nella prima puntata della nuova stagione, la presentazione ufficiale delle nuove troniste è avvenuta nella seconda. Oltre agli uomini Davide e Gianluca, già presentati con dei video perché il pubblico li votasse insieme ad un terzo (Blanda), abbiamo due donne: Jessica e Sophie. Nelle anticipazioni che abbiamo riportato, ci sono le descrizioni delle due e da queste sappiamo che la nuova tronista Sophie ha un legame con Chiara Ferragni. La ragazza, diciottenne, è infatti modella nello showroom di Milano della nota influencer internazionale.

La ragazza, nonostante la giovane età, ha già esperienze di vita, come lei stessa ha detto. E, anche se lavorare per Chiara Ferragni è sicuramente un obiettivo di prestigio, la tronista ha altre ambizioni nella vita, come lei stessa ha dichiarato nella presentazione a Uomini e donne.

Ma conosciamo meglio chi è questa ragazza, il suo nome, il suo volto, la sua vita e le sue ambizioni…