Redazione | 12 Maggio 2024

Alessandro Basciano Sophie Codegoni

Le parole di Sophie Codegoni

Una prima festa della mamma davvero speciale per Sophie Codegoni. L’influencer si è fatta conoscere in questi anni grazie alle sue diverse esperienze televisive. Il debutto di Sophie in tv è avvenuto con Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi in cui ha partecipato in veste di tronista.

Un anno dopo la Codegoni è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, dove è stata eliminata a un passo dalla finale. Tra le mura della casa più spiata d’Italia ha conosciuto Alessandro Basciano. I due iniziano una relazione all’interno del reality, che proseguirà anche fuori. Pochi mesi dopo i Basciagoni, questo il nome con cui sono conosciuti dai loro fan, annunciano di essere in attesa della loro prima figlia.

9 mesi dopo nasce Celine Blue, che diventa immediatamente il fulcro della vita di Sophie. Oggi, domenica 12 maggio, la piccola spegne la sua prima candelina. Per festeggiare il lieto evento (e la sua prima festa della mamma) Sophie Codegoni ha pubblicato un tenero video sul suo profilo Instagram.

“BUON COMPLEANNO VITA MIA. Come vola il tempo,1 anno di te…1 anno di noi. Mi hanno sempre detto che l’amore per un figlio è qualcosa di così forte che non si può spiegare e da quel 12 maggio 2023 ne ho avuto la conferma – si legge nel lungo post – Ricordo ancora la mille paura e le mille domande che mi facevo la prima volta che ti vidi…ma giorno dopo giorno tu mi rassicuravi con i tuoi occhioni grandi grandi e in un attimo mi facevi sentire la mamma che ho sempre sognato di essere“.

“Sei speciale amore mio, così dolce e solare che riesci a strappare un sorriso a tutte le persone che stanno vicino a te…sei la bambina che ho sempre desiderato. Ti prometto che sarò sempre al tuo fianco, pronta a condividere con te ogni traguardo e ogni emozione. Grazie per aver reso la mia vita cosi meravigliosa. Ti amo oltre a tutto“, ha aggiunto la Codegoni.

Tra i tanti commenti che hanno raggiunto il post c’è anche quello del papà della bambina, Alessandro Basciano. “La gioia, l’amore, la passione di viverti ogni giorno – scrive nelle sue Instagram stories – buon primo compleanno dal tuo papà. Ti amo“.