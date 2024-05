NEWS

Redazione | 12 Maggio 2024

Angelina Mango Eurovision 2024

Le parole di Laura Pausini

Angelina Mango ha convinto davvero tutti! La partecipazione della cantante all’Eurovision 2024 è stata un vero e proprio successo. Dopo aver trionfato all’ultimo Festival di Sanremo, Angelina ha portato il suo successo La noia sul palco di Malmo.

Qui, serata dopo serata, ha convinto il pubblico ed è riuscita ad accaparrarsi un settimo posto finale (qui la classifica completa). Tanti i volti noti del mondo dello spettacolo che hanno speso parole di encomio per la Mango, che ha partecipato a un’edizione davvero difficile della kermesse. Tra le tante polemiche che sono esplose negli ultimi giorni, la cantante di Amici ha anche lanciato un messaggio di pace cantando a sorpresa Imagine di John Lennon in sala stampa.

Nelle ultime ore è arrivato l’encomio da un’altra star della musica italiana. Stiamo parlando di Laura Pausini, una delle artiste che ha fatto grande il nostro paese all’estero. La cantautrice ha commentato l’ultimo post Instagram di Angelina congratulandosi per la carriera che si sta costruendo passo dopo passo in poco tempo.

“Quello che hai fatto è straordinario..in un solo anno da Amici a Sanremo e ora all’Eurovision..alla tua età! – scrive la Pausini – Sai da sempre che non vedo l’ora di averti al mio fianco come voce femminile nel mondo e ci stai già riuscendo! Bravissima…stai lavorando tantissimo (molto di più di ciò che la gente vede e io lo so bene) ma continua così perché davanti a te ti aspettano tante emozioni e soddisfazioni! Sei una voce grande! Un talento! E io sarò li sempre a tifare per te. Complimenti“.

Il messaggio di Laura Pausini per Angelina Mango

Al commento di Laura Pausini è arrivata la pronta risposta della Mango, che ha lasciato un cuore sotto il post della collega. Come sottolinea Laura infatti, la carriera di Angelina è esplosa in appena un anno.

Solo 12 mesi fa infatti la cantante era tra i concorrenti della 22esima edizione di Amici. Lo scorso febbraio la Mango ha poi vinto il Festival di Sanremo, traguardo che le ha permesso di ottenere un posto all’Eurovision Song Contest.