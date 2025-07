Su Instagram Sophie Codegoni ha svelato di aver rimosso il filler alle labbra. Dopo due trattamenti dolorosi ma efficaci, ha detto addio all’acido ialuronico. Oggi si sente felice e non intende più intervenire sul suo aspetto.

Le parole di Sophie Codegoni sul filler

Sophie Codegoni ha deciso di tornare a un aspetto più naturale. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e volto noto della TV e dei social ha raccontato in una Instagram story di aver rimosso il filler alle labbra, sorprendendo molte follower che si erano accorte del cambiamento.

“Non avevo mai parlato della ialuronidase. In realtà ve ne state accorgendo tutte adesso. L’ho fatta una vita fa, mi sembra a novembre. Ne sono veramente felice. Il medico ci ha messo una vita a convincermi. È sicuramente fastidiosa da fare perché brucia tantissimo per due o tre giorni”, ha raccontato Sophie Codegoni.

Con queste parole, l’ex tronista ha spiegato la scelta di ricorrere alla ialuronidase. Nel dettaglio, come detto anche da Sophie Codegoni, si tratta di una sostanza in grado di sciogliere l’acido ialuronico precedentemente iniettato. Una decisione maturata col tempo, dopo diverse riflessioni.

Avete le labbra gonfissime, ma poi perfette. Per chi non lo sapesse si tratta di un acido che va a sciogliere l’acido ialuronico nelle labbra e lo elimina definitivamente. Per toglierlo tutto tutto ne ho fatte due. Se l’avessi saputo prima l’avrei fatto molto tempo fa. Sono molto felice e non le ho mai più toccate e mai più le toccherò”, ha concluso Sophie Codegoni soddisfatta del risultato e felice che questa sua decisione ha avuto dei benefici. Peraltro ha suggerito a chiunque volesse fare la sua scelta di agire.

Sophie Codegoni si è detta felice e sollevata dalla scelta fatta, al punto da dichiarare che non tornerà più indietro. Il suo messaggio è diventato virale in poche ore, ricevendo consensi da chi apprezza questa scelta da parte dell’influencer.